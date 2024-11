FOTOD | Käimas on Hipodroomi kvartali esimeste majade maa-alused ehitustööd

Merimetsa teel valmivad viis kortermaja kokku 107 korteri ja kuue äripinnaga. Mapri Ehituse Hipodroomi projektijuht Silver Seina sõnul tegelevad ehitajad parasjagu loodusjõududega, pumbates pinnasevett selleks loodud basseini. „Kui nulltsükli tööd on tehtud, tulevad betoonimehed ja hakkavad paigaldama rostvärki, vaivundamendi ülemist osa. Samuti paigaldatakse siis Paldiski maantee poole sulundseinad.“ Ta lubab, et möödakäijatele hakkavad majad paistma veebruaris-märtsis. Töödega ollakse ajagraafikus.

Reterra juhi Reigo Randmetsa hinnangul on Hipodroomi projekt Tallinnas üks viimaste aastate mastaapsemaid. „Sel sügisel alustatud ehitus on kõige esimene samm selle ala uueks kujundamisel. Kokku valmib siin ligi tuhat korterit, see on terve väikelinna jagu elanikke.“