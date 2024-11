Nordica leidis rakenduse 11 lennukile

Nordica on juba sõlminud või on lõppjärgus sõlmimas lepinguid, mis tagavad töö 11 lennukile. Üks sõlmitud lepingutest on SAS-iga.

Nordica lennukipargis on kokku 13 lennukit, mis tähendab, et 85% lennukitest on juba lepingutega seotud või on seda peagi. Talvehooajal viiakse hooldusesse üks lennuk ja lendama jääb 12.