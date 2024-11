Vanamehe muusikali aitas lavale tuua Rootsi börsifirma. Teatrijuht: „Ma ei viitsi selle lolli kultuuriministeeriumiga vaielda“

Ain Mäeotsa lavastatud muusikali juures tõmbab tähelepanu asjaolu, et selle üheks toetajaks on Rootsi börsil olev ettevõte Systemair, mille turuväärtus on 1,47 miljardit eurot.

Systemair AB juriidiline keha Eestis on tütarettevõte Systemair AS. Ettevõte tegeleb ventilatsiooni-, kütte- ja jahutustoodete tootmise ja müümisega. 2023. majandusaasta käive oli üle 7 miljoni euro, mille juures puhaskasum 956 000 eurot.

„Ma võin öelda, et see on endiselt viimane Vana Baskini esietendus. Me ei viitsi enam selle lolli kultuuriministeeriumiga vaielda. Ma ei näe põhjust, miks me peaksime peaga vastu seina taguma,“ on ta reljeefne.