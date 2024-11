Kontoris või kodus? Pangahoone üürikuulutusest sai Paides alguse ettevõtmine, mis pakub vahepealset võimalust

„Kuna Sander ja mina oleme mõlemad Paidest, siis oli loomulik see keskus luua siia. Märkasime kinnisvarakuulutust — Paide kõige ägedamad ruumid on vabad. Helistasin Sandrile, et kuule, kas sa tahad vaatama minna, mul on võti juba taskus,“ kirjeldab Ehrnsten.