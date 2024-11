Kinnisvara kui investeering. Millistes Euroopa riikides on tulu kõige magusam?

Viimaste Global Property Guide’i andmete põhjal on kõige mõistlikum investeerida kinnisvarasse Leedus. Sealses pealinnas lubatakse keskmiseks üüritootluseks 5,56%. 2015. aasta tasemega võrreldes on üürihinnad kerkinud aga koguni üle 170%. Tulumaks on samas mõõdukas (15%), sealjuures puuduvad välismaalastel kinnisvara ostmise piirangud.

Üllataval kombel asub teisel kohal Eesti, lubades kinnisvara soetada ka mitteresidentidel. Global Property Guide peab kinnisvaraga kaasnevaid ostukulusid madalaks, ca 1,3% kinnisvara hinnast. Üürihinnad on aga suhteliselt kõrged: aastane brutorenditootlus on ligi 4,5%.

Kolmandal kohal asub Rumeenia, mille eeliseks on suhteliselt odavad lisaostukulud ja väga madal keskmine üüritulumaksu määr (10%). Renditootlus on seal 6,46% aastas.

Ka Iirimaa turg lubab kõrgete üürihindade valguses suurt tulu, samas ampsavad kõrged maksud oma osa. Praegu seisab riik silmitsi eluasemekriisiga, kuna kasvava elanikkonna jaoks ei ehitata piisavalt kodusid ja hinnad jätkavad tõusu.

Raporti järgi leiab häid kinnisvarasse investeerimisvõimalusi ka Kesk- ja Ida-Euroopa riikides nagu Ungari, Sloveenia ja Poola, kus üürihinnad on kõrged (Ungaris on need 2015. aastaga võrreldes tõusnud 180%) ja maksud mõõdukad.

2023. aasta juunist 2024. aasta juunini tõusid eluasemehinnad Poolas 17,7%, Ungaris 9,8% ja Sloveenias 6,7%, märgib Eurostat.

Halvimad kohad kinnisvarasse investeerimiseks

Raporti kohaselt on kinnisvarainvesteeringute jaoks halvim riik Belgia, millele järgnevad Prantsusmaa ja Kreeka. Seda seetõttu, et Belgia tehingukulud on Euroopas ühed kõrgemad ja üüritulumaks võib kergesti ulatuda 50%-ni. Keskmine tulukus on aga umbes 4,2%, Brüsselis suuremgi.

Ka Prantsusmaa maksud ning kulud on suhteliselt kõrged. Samuti langesid kinnisvarahinnad seal 4,6%. Aastane brutorenditootlus on ligi 4,5%.

Kreeka oli kõrgete tehingukulude ja kõrge tulumaksu tõttu halvimate riikide edetabelis kolmandal kohal, seda keskmise määraga üle 33%, märgiti raportis.