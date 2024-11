Eesti paneb Tartu–Riia rongiliini kaks miljonit eurot. Läti rahaga panustada ei plaani

Tartu–Riia rongiliinist on räägitud pikalt. Tartu linnapea Urmas Klaas tutvustas ideed juba 2021. aastal. 2022. aastal leppisid Läti toonane transpordiminister Tālis Linkaits ja Eesti majandus- ja taristuminister Riina Sikkut kokku, et regulaarne reisirongiliiklus saab Riia ja Tartu vahel toimuma 2024. aastal.

Töö käib

Samuti peab Elron kindlaks tegema, et Stadleri rongid ühilduksid Läti taristuga. Aastate jooksul on riikide raudteevõrgus toimunud mitmesugused muudatused ja seetõttu on rongiliini avamine ka venima jäänud. Elron plaanib proovisõidud teha veel sel aastal, kuid Tartu–Riia liini avamine sõltub täpsemalt sellest, kui kaua rongide sertifitseerimisprotsess aega võtab. Lootust siiski on, et Tartust saab rongiga otse Riiga järgmise aasta kevadest.