Rootsi ja Norra täielikult sularahast loobumise plaan ei pruugi Venemaa ohu tõttu jõustuda

Digitaalsed makseviisid on haavatavamad

Norra jaeklientidel on alati olnud õigus maksta sularahas, kuid selle nõude täitmist ei ole kontrollitud ning viimastel aastatel on üha rohkem jaemüüjaid läinud üle sularahata maksetele, mis on keelanud ostlemise umbes 600 000 riigi kodanikul, kellel seda pole. Norra valitsuse poolt suvel kehtestatud seadusandluse kohaselt saab jaemüüjaid trahvida või neile sanktsioone rakendada, kui nad alates 1. oktoobrist ei aktsepteeri sularahamakseid.

Justiits- ja avaliku julgeoleku ministeerium teatas, et „soovitab kõigil hoida sularaha, kuna digitaalsed maksed on küberrünnakute suhtes haavatavad.“ Selles öeldi, et valitsus võtab valmisolekut tõsiselt, „arvestades sõjast, digitaalsetest ohtudest ja kliimamuutustest põhjustatud kasvavat ülemaailmset ebastabiilsust. Seetõttu on valitsus taganud sularahamaksete õiguse tugevdamise.“