Energiaturu ülevaade: oktoobri elektri hinda mõjutasid nii tuulised ilmad kui ka hooldustööd

Hooldustööd tagavad valmisoleku tarbimise kõrghooajaks

21.–27. oktoobril tuginesid Balti riigid rohkem kohalikule tootmisele, kuna toimusid NordBalti (Rootsi-Leedu) ühenduse plaanilised hooldustööd. See kergitas nädala keskmised elektrihinnad Baltikumis 120€/MWh kanti. Rootsi-Leedu 700 MW ühendus on üks suurimaid hinnamõjutajaid Baltikumis.

Gaasi ja CO₂ kvootide hinnad püsivad stabiilsed

Hollandi TTF-i kaubandussõlmes oli maagaasi keskmine hind 40,48 EUR/MWh. Futuurid viitavad, et hinnad püsivad sellel talvel tõenäoliselt 40–41 EUR/MWh vahemikus. Euroopa gaasimahutid on novembri seisuga 95% täis.

CO₂ kvootide keskmine hind oktoobris oli 64,47 EUR/t. Tulevikutehingute järgi on oodata, et see jääb sel aastal ligikaudu 61–62 EUR/t tasemele.