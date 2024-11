Läti kasutatud autode müüja kaasab võlakirjade abil Balti investoritelt raha

Eestis, Lätis ja Leedus toimuva avaliku võlakirjaemissiooni käigus pakub Longo Group investoritele võimalust osta kuni 100 000 võlakirja, mille nimiväärtus on 100 eurot võlakirja kohta, aastane fikseeritud intressimäär 10% ja tähtaeg kolm aastat. Märkimine on avatud nii jae- kui ka kutselistele investoritele ja sisaldab vahetuspakkumist kahele olemasolevale võlakirjaemissioonile, mille tähtajad on novembri lõpus 2024 ja juunis 2025.

Võlakirjad on tagatud AS Longo Groupi Läti ja Leedu tütarettevõtete varade pandiga. Võlakirjade märkimisperiood algab esmaspäeval, 11. novembril ja kestab kuni 25. novembrini.

„AS Longo Groupi senised tulemused tõestavad Longo võimet kasvada. Ettevõte on strateegiliselt investeerinud kõikidesse olulistesse äriprotsessidesse, et toetada oma tegevuse laienemist. Edasised sammud hõlmavad märkimisväärset sõiduautode laoseisu suurendamist, füüsilise kohaloleku laiendamist ja tugevdamist olemasolevatel turgudel,“ ütles AS Longo Groupi asutaja ja juhatuse liige Edgars Cērps pressiteates.

Ettevõtte müügitulu oli esimesel poolaastal 22,6 miljonit eurot, mida oli 8% vähem kui aasta tagasi. Longo Groupi puhaskahjum oli 346 653 eurot, kasvades aastaga 43%.

Longo Groupi võlakirjaemissioonist kogutud kapital on suunatud olemasolevate kohustuste refinantseerimiseks ning lisainvesteeringuteks, et rahastada kontserni laienemisplaane. See hõlmab käibekapitali investeeringuid, mis on vajalikud uue autovaru ostmiseks, sõidukite ettevalmistamiseks ning müügivõrgu laiendamiseks.

Läti firma omanikering kattub suures ulatuses värskelt börsile tulnud Eleving Groupiga. Mõlemas firmas on suurimateks aktsionärideks Aigars Kesenfelds, Kristaps Ozols, Alberts Pole ja Māris Keišs.