﻿Milrem Robotics laienes Soome

Jätkame jalajälje kasvatamist Euroopas ning Helsingi kontori rajamine on meie jaoks loomulik edasiminek,“ ütles Milrem Roboticsi juhatuse esimees Kuldar Väärsi, lisades, et Soome arenenud tehnoloogiasektor ja tugev kaitsetööstus muudavad riigi heaks innoveerimise asukohaks ja annavad võimaluse võtmepartneritega koostööd teha.

Hetkel töötab Helsingi esinduses 10 spetsialisti, teiste seas insenere, müügiesindajaid ning projektijuhte, kes on keskendunud Euroopa Liidu kaitseprojektidele.

Soome tütarfirma tegevdirektori Kimmo Laine sõnul on järgnevatel aastatel plaanis töötajate arvu suurendada. „Soomes on rikkalik tehnoloogiatalentide baas, mis annab meile edasiseks laienemiseks hea võimaluse,“ sõnas ta.

Milrem Roboticsi mehitamata süsteeme on praeguseks tarnitud 19 riiki üle maailma. Viimati liitusid ettevõtte peamise toote – THeMIS UGV – kasutajagrupiga Rootsi ja Jaapan. THeMISed abistavad ka Ukraina sõdureid sõjas Venemaaga.

Milrem Robotics on Euroopa juhtiv robootika ja autonoomsete süsteemide arendaja ning süsteemiintegraator, mil on kontorid Eestis, Soomes, Rootsis, Hollandis, Poolas, USA-s ja Araabia Ühendemiraatides. Ettevõte on tuntud mehitamata lahingusüsteemide THeMIS ja Type-X ning autonoomiakomplekti MIFIK poolest.