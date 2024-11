EL võttis Hiina veebikaubamaja luubi alla: tarbijaid eksitatakse võltsallahindluste ja survestamisega

„Kõik ELi ühtsel turul tegutsevad ettevõtted peavad järgima ELi tarbijakaitseseadusi, olenemata sellest, kas nad on asutatud liidus või väljaspool. See on oluline tarbijate kaitsmiseks ja ausa konkurentsi tagamiseks,“ rõhutas Euroopa Komisjoni õigusküsimuste volinik Didier Reynders.