Infortar ostis Tallinkilt taksofirma osaluse

Grupisisese reorganiseerimise käigus omandas Infortar Tallinkilt 34 000 Tallink Takso aktsiat nimiväärtusega 6,3 eurot. Tehingu tulemusena kuulub Tallink Takso täies ulatuses Infortarile. Infortar on ka Tallinki suurim aktsionär.

Veel lisatakse börsiteates, et kui tehing on käsitletav tehinguna seotud isikuga, siis see ei avalda olulist mõju ei Infortari ega Tallink Grupi tegevusele.