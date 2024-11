Kohus lõpetas Wendre eksjuhtide kohtuasja

Prokuratuur algatas kriminaalasja ja esitas süüdistuse ajal, kui Wendre omanik oli Peter Hunt, kes suri tänavu 22. juulil 71-aastasena. Paralleelselt kriminaalasjaga esitas Hunt tsiviilhagi, milles nõudis ettevõtte endistelt juhtidelt kokku ligi kolm miljonit eurot, väites, et nad kandsid firmast välja tundlikku materjali ja kasutasid seda oma uue äri tegemiseks.

Prokuratuur taotles kohtult menetluse lõpetamist enne asja sisulise aruteluni jõudmist, kuna leidis, et süüdistus puudutas teise astme kuritegu, väidetav süü polnud suur, menetluses puudus edasine avalik huvi ja see on kestnud ebamõislikult kaua. Wendre eksjuhid süüd ega Wendre nõudeid omaks ei võtnud.