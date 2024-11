FOTOD | Tartu linn müüb kesklinnas asuvat endist polikliinikut. Hoonet nähakse tulevikus hotellina

Oksjonikuulutuse kohaselt paikneb Gildi 8 hoone Rüütli ja Gildi tänavate nurgal ja ehitati aastatel 1838–1839 kaupmees J. R. Schrammi kalevivabriku hooneks. Hoones ongi tegutsenud kalevivabrik, tütarlastekool, Eesti Rahva Muuseum ning paljud organisatsioonid ja seltsid. Pärast Teist maailmasõda ehitati siseruumid ümber linna polikliiniku tarbeks ja viimati tegutseski peahoones polikliinik.

Kinnistu pindala on 1054 m2 ja see asub muinsuskaitsealal. Peahoonel on neli korrust suletud netopinnaga 2240 m2. Hoovimajas on kaks korrust ja selle suletud netopind on 135 m2.

Kinnistu hetkehind on 3 045 000 eurot.

Tartul pole kinnistut vaja

Tartu linnavalitsuse linnavarade osakonna vanemspetsialist Reet Värnik sõnas Delfi Ärilehele, et Gildi 8 kinnistul asuvad hooned pole Tartu linna ülesannete täitmiseks vajalikud ning hooned vajavad samas ka investeeringuid, mistõttu on linn otsustanud kinnistu ära müüa. „Hooned on rahuldavas seisukorras,“ kinnitas ta.

„Linn on tellinud hoonetele strateegilise analüüsi ning analüüsis on välja toodud võimalikud kasutusotstarbed. Hoonetel on neli võimalikku kasutusfunktsiooni: kortermaja, büroohoone, hotell/üürikorterid või segafunktsioon,“ tutvustas Värnik analüüsi.

Vaata analüüsi Tartu linna kodulehelt.