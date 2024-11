Kohus tühistas Linnamäe hüdroelektrijaama tegevust toetanud valitsuse otsuse

Tallinna ringkonnakohtu otsus on märgiline keskkonnaorganisatsioonide jaoks, sest kohus leidis, et valitsus ületas oma volitusi, andes nõusoleku keskkonnaameti asemel. Kohus rõhutas, et sellistes vaidlustes peaks keskkonnaametil olema juhtiv roll ning otsus peab põhinema tõenditel ja seaduslikel aluspõhimõtetel. Kohtu otsus toob välja ka vajaduse arvestada Natura 2000 ala kaitse-eesmärkidega.

Keskkonnamõju kaalub muud argumendid üles

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas Leelo Kukk ütles, et Linnamäe paisutuse keskkonnamõju on sedavõrd oluline, et kaalub muud argumendid üles. „Keskkonnaamet saaks nõustuda Linnamäel paisutuse jätkamisega vaid siis, kui paisutuse negatiivset mõju oleks võimalik kusagil mujal korvata. Oleme otsinud võimalusi samasuguse väärtusega kärestikujõgede taastamiseks ja kaitseks mujal Eestis, kuid jõudnud järeldusele, et Linnamäe pais põhjustab keskkonnale kahju, mida pole võimalik teistel Eesti jõgedel korvata. Seetõttu ei saa keskkonnaamet paisutamist Linnamäel lubada,“ ütles Leelo Kukk.

MTÜ Jägala Kalateed juhatuse liikme Liivia Mahlapuu sõnul näitab ringkonnakohtu otsus, et keskkonnahuvide kaitsmisel on seaduste täitmine tähtis ja seda ei tohi kultuuriväärtuste või majanduslike huvide ettekäändel eirata. „See on oluline võit meie jõe ja selle elurikkuse jaoks. Natura 2000 alad on loodud just selleks, et kaitsta Euroopas haruldasi ja ohustatud liike ning nende elupaiku. Meie ühine kohustus on tagada, et nende alade kaitse ei jääks ainult paberile,“ rääkis Mahlapuu. „Linnamäe hüdroelektrijaama pais on ju tegelikult ainult üks probleemkoht. Küsimus on palju laiem.“