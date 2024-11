SEB turbejuhi soovitused: kuidas vältida ostupeo ajal raha „musta auku“ kaotamist

Kui Eesti e-poed panevad letile pigem tagasihoidlikumad pakkumised, siis välismaistes e-poodides võib leiduda vägagi kopsakaid allahindlusi. Tasub säilitada objektiivne pilk, sest just sel perioodil aktiviseerub ka küberkuritegelik maailm selles suunas, et aktiivseid ostlejaid enda kasuks ja kasumiks pöörata. SEB turbejuht Kätlin Kukk annab nõu, kuidas vältida Musta Reede ostumöllus pettuste otsa sattumist ja raha kaotamist.

Kasuta e-poe kontol unikaalset parooli

Esmalt tuleks läbi mõelda, kas konto loomine e-poes on üldse vajalik. Seejuures peab e-poes loodud konto parool olema unikaalne. Kui kasutatakse sama parooli paljudes keskkondades, võib see tekitada olukorra, kus parool lekib mõne ebaturvalise keskkonna kaudu kurjategijatele. Seeläbi võidakse seda proovida ka kõikvõimalikesse teistesse keskkondadesse sisenemiseks ning kurjategijate hea õnne ja konto omaniku hooletuse korral võibki kontodesse sisenemine õnnestuda. Paroole tuleks vahetada regulaarselt, minimaalselt kord aastas.

Kontot luues veendu, milliseid andmeid sisestad E-poodi kontot luues või ostu lõpule viies tuleks sisestada vaid see info, mis on kohustuslik. Kui näiteks aadress, telefoninumber või sünniaeg on valikuline, siis on mõistlik jätta see lahter täitmisel vahele. Eelnevalt on soovituslik lugeda kodulehelt, kas ja kuidas sisestatud andmeid kasutatakse. Seda ei tohi pidada ebaoluliseks, sest see on isiklik info. Kui veebilehel küsitakse ebaloomulikult palju või asjasse mittepuutuvat infot, võib olla tegemist potentsiaalse küberohuga.

„Liiga head“ pakkumised on märk ohust Liiga soodne hind on sageli esimene vihje, et tegemist on peibutisega. Samuti võib kaup olla liiga odava pakkumise korral kasutuskõlbmatu või mitte originaaltoode. Ulmeliselt suur allahindlus võib olla vaid trikk, et saada kätte näiteks ostja finantsandmed, et neid hiljem kurjalt ära kasutada.