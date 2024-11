Üks Venemaa suurimaid ettevõtteid on kokkuvarisemise äärel. „Asjad on väga halvasti“

Samoleti võlakirjade nimiväärtus on viimastel kuudel Moskva börsil kiiresti vähenenud. 2027. aasta tähtajaga väärtpaberid on alates augustist kaotanud ligi kuuendiku oma turuväärtusest. Pool kahjudest on kogunenud viimase kahe nädalaga, kirjutab Iltalehti.