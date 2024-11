YouTube tõstab hindu: perepakett kallineb lausa 60%

Eriti keerulises olukorras on need kasutajad, kelle tellimus käib läbi Apple’i maksesüsteemi. Kuna Apple võtab tehingutelt 30-protsendilise vahendustasu, kujunevad hinnad seal veelgi kõrgemaks – individuaalne pakett maksab 16,99 eurot ja perepakett koguni 27,99 eurot kuus, kirjutab Geenius .

Google on karmistanud ka oma poliitikat välismaiste tellimuste osas. Kasutajad, kes on seni VPN-i abil nautinud soodsamaid hindu teistest regioonidest, võivad edaspidi raskustesse sattuda. YouTube Premium nõuab nüüd tellimiseks konkreetses riigis registreeritud makseviisi. See tähendab, et näiteks Argentiina regiooni soodsama hinnaga YouTube Premiumit ei saa enam Eesti krediitkaardiga tellida, lisab Geenius.