Kasutatud autode ostjad püüavad vältida uute maksude mõju. Mullusega võrreldes on müük suurenenud veerandi võrra

„Kasutatud autode turg on hetkel väga aktiivne – tarbijad soovivad veel sellel aastal auto välja vahetada, et vältida registreerimistasu maksmist. Oktoobris tehti kasutatud autodega ligi 17 000 tehingut, mis on võrreldes septembriga ligikaudu 2000 omanikku vahetanud sõidukit rohkem. Võrreldes 2023. aasta oktoobriga, kui toimus 13 449 tehingut, on tõus 25%,“ selgitas uute ja kasutatud autode müügiplatvormi Autoportaal juht Ando Rahu.

Populaarseimad automargid on Volkswagen ja BMW

Kasutatud autodest troonisid müügitabelites tänavu oktoobris Volkswagen, BMW ja Toyota. Mudelite lõikes olid populaarseimad Volkswagen Passat ning nii 3. kui ka 5. seeria BMW.

Transpordiameti statistika näitab, et kõige rohkem tehinguid toimub 5-aasta vanuste autodega, millele järgnevad 17- ja 18-aasta vanused sõidukid. „5 aasta järel vahetatakse tavaliselt välja liisingusse võetud auto. Märksa vanemate autode puhul võib järeldada, et pigem ostetakse soodsamaid sõidukeid, sest nende hind on turul madalam,“ rääkis Rahu.

Kasutatud autode turg on Eestis oluliselt suurem kui uute sõidukite - neid müüakse 5 kuni 6 korda rohkem kui uusi autosid. Ent hinnatõus ei jää tõenäoliselt ka seal tulemata.

„Võib eeldada, et kasutatud autode hinnad tõusevad tulenevalt registreerimistasu lisandumisest, kuid see hakkab väga palju sõltuma sellest, mis hakkab toimuma uute autode turul. Kui uute autode müüjad hakkavad järgmise aasta alguses tegema suuri sooduskampaaniaid, siis selle tulemusena langevad ka kasutatud autode hinnad. Ma pigem usun, et aasta alguses on uutele autodele palju häid pakkumisi tulemas,“ tõi Rahu välja.

Kasutatud autode turg näitab tõenäoliselt olulist kasvu ka uuel aastal