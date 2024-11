Iute Group jõudis Financial Timesi kasvutšempionite edetabelis kõrgele kohale

Financial Timesi ja Statista koostatud Euroopa pikaajalise kasvu edetabelis on kokku 300 Euroopa ettevõtet, mille aastane keskmine kasv on kõige kõrgem 10-aastases ajavahemikus, mis hõlmab nii ülemaailmse finantskriisi järgset aega, koroonapandeemiat, kui ka Ukraina sõja-aastaid.

Tabelis esiletõstetud ettevõtete seas on veebimüügi platvorm Zalando (käive 10 miljardit eurot aastal 2023), toidukomplektide teenusepakkuja HelloFresh (käive 8 miljardit eurot) ja muusika voogedastusteenus Spotify (käive 13 miljardit eurot). Kui veel 2013. aastal oli tabelisse kuuluvate ettevõtete mediaankäive umbes 2 miljonit eurot, siis 2023. aastaks oli see tõusnud 29 miljonini.

300 ettevõtte konkurentsis 49. koha saanud Iute Groupi juhi Tarmo Silla sõnul jätkab viimase kümnendi jooksul pangandusgrupiks arenenud Iute kasvu trajektooril. „Iute missioon on muuta oma Balkanimaade kliendid finantsiliselt ja digitaalselt tugevamaks. Kui me teeme seda hästi, siis säilitame oma kasvu järgnevatel aastatel. Me tegutseme hetkel viies riigis, meil on kolm tulu genereerivat väärtusahelat ning me keskendume just neile riikidele ja väärtusahelatele. Siin on rohkelt võimalusi edasisteks arenguteks,“ selgitas Sild.

Lätist on kasvutšempionite Financial Times’i edetabelis eestlastele samuti tuttav ja hiljuti börsile jõudnud finantstehnoloogia ja kindlustusteenuste ettevõte Eleving Group, mis on saavutas 41. koha. Leedust on edetabelis LT Metal Partners, mis tegutseb terase hulgimüügi valdkonnas ja platseerub 82. positsioonil.

Kõige rohkem ettevõtteid on kümnendi suurimate kasvajate hulgas Saksamaalt, kust pärit ettevõtteid on tabelis 74. Saksamaale järgneb Itaalia 55 ettevõttega ja Suurbritannia 48 ettevõttega. Kõige enam esindatud sektor on IT ja tarkvara, millele järgnevad ehitus ja inseneeria ning logistika ja transport.