Maksunõustaja: ettevõtted peavad julgeolekumaksu tasuma 2026. aasta septembrist

„Nimetatud kasumist on maha arvatud selles sisalduv dividend, mille aluseks olev kasum on maksustatud julgeolekumaksuga või välisriigis tulumaksuga ja mis on saadud selliselt äriühingult, kelle aktsiatest, osadest või häältest kuulub maksumaksjale dividendi saamise ajal vähemalt 10%,“ märgib Rosin. Kui saadud dividendi kasumiaruandes tuluna ei kajastata, siis mahaarvamist teha ei saa. Samuti arvatakse maha välisriigis asuvale püsivale tegevuskohale omistatud kasum.