Soe sügis pani rahva suvetooteid grillima. Hitiks kujunes linnuliha

„Suve lõpus hakkab ilm ja temperatuur suuremat rolli mängima, mistõttu langeb pikemat küpsetamist vajavate tootete roll ning kasvavad kiiresti valmivad tootegrupid. Linnuliha on sõltumata hooajast endiselt hitt,“ kommenteeris Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük.

Nõo Lihatööstuse müügistatistika näitas täpsemalt, et linnulihast suvetoodete müük kasvas selle aasta septembris-oktoobris 53% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, sealiha osa aga kahanes ligi 9%.

Nõo Lihatööstus on Eesti juhtiv kodumaisel kapitalil lihatööstus ja on pälvinud parima pereettevõtte tiitli. Ettevõte on oma üle 200 töötajaga Eesti üks olulisemaid tööandjaid. Nõo Lihatööstuse valikusse kuulub üle 400 lihatoote.