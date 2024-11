Orkla Eesti juhatuse esimees Kaido Kaare sõnab, et hiljutine hinnatõus puudutab kõiki kakaod sisaldavaid tooteid, sest just selle toorme hind on maailmaturul hüppeliselt tõusnud. „Paljudes Kalevi toodetes on kakaosisaldus väga suur, kasutame puhast ja vaid sertifitseeritud kakaod,“ rõhutab ta.