Tõnu Mertsina: ekspordi suurenemine aitab kaasa Eesti majanduskasvu taastumisele

Ettevõtted keskenduvad konkurentsivõime parandamisele

Välisnõudlus on tasapisi paranemas, mis peaks pakkuma Eesti ettevõtetele rohkem ekspordi- ja meie ekspordisektoriga seotud kodumaisele väärtusahelale ka rohkem tootmisvõimalusi. Meie tööstusettevõtete ekspordiootused on sel aastal küll veidi paranenud, kuid pikemas võrdluses on need ikka veel väga nõrgad. Kiire hinnakasv on halvendanud meie ekspordisektori konkurentsivõimet. Samas on Swedbanki tööstusuuringu järgi ettevõtete põhifookus just efektiivsuse ja konkurentsivõime parandamine. Investeeringuid konkurentsivõime parandamiseks toetab aga intressimäärade langus.