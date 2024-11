Kalve Coffee aktsiate märkimine algab 13. novembril

Tuginedes põhjalikele finatsprognoosidele ootab Kalve juhtkond 2025. aasta EBITDA-ks 1,2 miljonit eurot. Prognoos võtab arvesse ühe miljoni euro kaasamist IPO käigus sel sügisel, aga ka ettevõtte senist ajalugu: Kalve on olnud kasumlik alates oma esimesest tegutsemisaastast. 2024. aasta esimesel poolaastal on Kalve kasvutrend jätkunud: võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on käive kasvanud 40% ja kasum 2,6 korda.

Kalve Coffee on Gatis Zēmanise, Raimonds Selga ja Jānis Andersonsi poolt 2019. aastal asutatud spetsiaalne kohviröstija, kelle jaoks on oluline, mis jälje nad tulevastele põlvkondadele jätavad. Seetõttu töötab KALVE selle nimel, et igal tegevusel oleks positiivne jälg ja see saaks luua emotsionaalset rahuldust pakkuva pärandi tulevastele põlvedele. Ettevõte on tõestanud, et suudab olla kasumlik, muutes samal ajal tööstusharu paremaks ning tehes otsuseid oma põhiväärtustele tuginedes. KALVE on esimene ettevõte Baltikumis kes on saanud B-Corp Jätkusuutlikkuse Sertifikaadi ja 2023 sai ettevõte Läti Pangalt „Läti Jätkusuutliku Juhtimise Auhinna“