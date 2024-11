Viljandimaa idusektori ettevõtete käive ulatus tänavu 28 miljoni euroni

Kokku töötab Viljandimaa idusektoris 228 inimest ehk 1,6% kõikidest Eesti idusektori töötajatest ning kohalikud iduettevõtted tasusid riigile kokku 4,1 miljonit tööjõumakse, mida on 4,5% võrra vähem, kui mullu ajal ajal.

Viljandimaa idusektori ettevõtetest suurim tööandja ja tööjõumaksude maksja oli Cleveron, kus töötas septembri lõpu seisuga 138 töötajat ning ettevõte maksis 2,3 miljonit eurot tööjõumakse. Teisel kohal on Clevon, mis on tööandjaks 40 inimesele ning kolme kvartaliga on ettevõte tasunud riigi eelarvesse 1,1 miljonit eurot tööjõumakse. Esikolmikusse kuulub ka 21 töötajaga Solarstone, mis maksis tänavu 400 tuhat eurot tööjõumakse.