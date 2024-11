Ekspert: lapsevanemad võiks innustada oma võsukesi pensioniks koguma juba noorest east saati

„Pensionisüsteem on loodud nii, et kogumine algab siis, kui inimene läheb tööle. Palgast arvatakse maha sotsiaalmaks, mille arvelt tehakse ülekanne teise sambasse. Lisaks läheb mahaarvamisele tulumaks, mille saaks kolmanda samba maksetelt tagasi. On oluline, et noor inimene mõistaks, kuidas see süsteem töötab ning kuidas tema töötasu maksudena jaguneb,“ ütles Madisson.

Seetõttu tuleb pensioniks kogumine päevakorda juba noore inimese esimesel töökohal – see on üks põhjustest, miks hoiduda ümbrikupalga saamisest ja sõlmida korrektne tööleping. „Ümbrikupalgaga ei jää inimene ilma mitte üksnes tervisekindlustusest, vaid ka liitumisest teise ja kolmanda sambaga. See aga mõjutab oluliselt inimese tulevikuväljavaateid. Seetõttu tasub kindlasti veenduda, et tööleping oleks vormistatud korrektselt,“ märkis ta.

Kuna tööle võivad asuda ka alaealised noored, on lapsevanemate toel ja teadmistel suur tähtsus, sest nemad saavad last erinevates küsimustes abistada. Laste õigele teele juhatamise ja rahatarkuste jagamise kõrval on Madissoni sõnul järjest populaarsemaks muutunud ka lapsevanemate endi rahaline panus oma võsukeste tulevikku. Teisisõnu alustatakse kogumist juba siis, kui perre sünnib laps, et viimane saaks täiskasvanuikka jõudes oma elu alustada.

Ekspert märkis, et laste tulevikku panustamiseks on vanematel mitu võimalust. „Pikaajaline säästmine ja lapsevanemate initsiatiiv on lapse tuleviku kindlustunde seisukohalt väga kaalukas ja positiivne samm – kui võimalik, võiks iga kuu natuke raha kõrvale panna ja koguda seda senikaua, kuni laps saab täisealiseks. Seejärel saab juba otsustada, kas raha kasutatakse näiteks haridustee jätkamiseks või muude vajaduste katteks,“ selgitas ta.