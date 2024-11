KUULA | Kas tehasemajad muudavad kogu mängu?

Ka Tõnis Vaiksaar kinnitas, et tehases toodetud majade paigaldamine käib kiirelt ja tõhusalt, vähendades segadust platsil. „Keskkonnamõju ja häiring ümbruskonnale on väiksem, kui ehitusperiood lühendatakse miinimumini,“ lisas ta. Peale eelneva tõstab tehaseehitus tööjõu kvaliteeti, kuna stabiilsem töötegemise keskkond, ilmastikust sõltumatud tingimused ja kaasaegsed töövõtted tõmbavad ligi rohkem noori spetsialiste.

Saates tuli jutuks seegi, et ka tehaselise renoveerimise lahendused muudavad hoonete uuendamise palju kiiremaks ja mugavamaks. „Sul on võimalik nädalatega soojustada terve maja,“ ütles Tuulberg, viidates, et see vähendab suurte korrusmajade asukate jaoks tellingutes elamise aega ja ehitustööde müra. Samas võimaldab tehaseehitus hoida hoonete energiatõhusust, pakkudes kõrget kvaliteeti, ja vähendada süsiniku jalajälge, mis on oluline Euroopa Liidu kliimaeesmärkide täitmisel.