Tööandjad peaministrile: majanduse kasvule saamiseks on vaja kindlust

„Eesti üldsuse ja ettevõtjate kindlus tuleviku suhtes on langenud viimaste aastate madalaimale tasemele ja see mõjutab otseselt majanduse käekäiku - kas ettevõtjad julgevad investeerida ja inimesed tarbida või mitte,“ märkis Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Hando Sutter. „Eesti majanduse kasvule pööramiseks ja konkurentsivõime kasvatamiseks peame taastama usaldusliku suhte ja koostöö valitsuse ning ettevõtlusorganisatsioonide vahel. Oleme ettevõtjatega valmis sellesse oma kogemuste ja konkreetsete ettepanekutega panustama ning oli hea kuulda, et oleme selles valitsusjuhiga ühel meelel.“

Tööandjate ootus valitsusele on, et lubatud maksurahu ka päriselt kestma jääb. „Ka kohalikud maksud on maksud ning koalitsioonierakonna sõnadel on mõju,“ viitas Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu juht Kai Realo tehtud maksuotsustele järgnenud ideele arutada täiendavate kohalike maksude rakendamise üle ja põlistada ajutisena lubatud julgeolekumaks. Peaministri kinnitusel enne 2027. aasta Riigikogu valimisi Eestis uusi makse ei kehtestata.