FOTOD | ERRi üle 40 miljoni euro maksva uue telemaja ehitusleping sai allkirjad otse-eetris

Riigi Kinnisvara juhatuse esimees Tarmo Leppoja lisas, et koostöö Eesti rahvusringhäälingu uue telemaja rajamiseks, mis algas juba 2018. aastal arhitektuurivõistlusega, on nüüd jõudnud oma loomuliku järje – ehituseni. ERRi töötajad saavad uues majas tööd alustada 2027. aastal. „Pikaajaline pühendumus, hea koostöö ja usaldus on olnud aluseks sellele, et rahvusringhääling saaks omale kvaliteetsed, kaasaegsed ja nutikate lahendustega tööruumid. Ehitajale, ERRi töötajatele ja naabritele soovime palju jõudu ja mõistvat suhtumist ehitustööde ajaks, sest iga suur ehitus toob paratamatult kaasa ajutisi ebamugavusi. Samas, juba paari aasta pärast avame täiesti uue kvaliteediga telekompleksi,“ lisas Leppoja.