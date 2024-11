KUULA | Kuidas muuta Eesti ehitus jätkusuutlikumaks ja kasutada ringmajanduse võimalusi targemalt?

Kaja Pae tõi esile avaliku sektori vastutuse, rõhutades, et uute hoonete rajamise asemel tuleks kaaluda olemasolevate kordategemist. Ta tõstatas küsimuse: miks eelistatakse sageli uusi hooneid, kui võiks kaaluda olemasoleva renoveerimist, vähendades sellega nii keskkonnamõju kui ka säilitades kultuuripärandit. „Kõik projektid vajavad tugevat analüüsi, et hoida tasakaalus kultuuripärand ja kaasaegne elukeskkond,“ selgitas Pae.

Ajaloolisest perspektiivist rääkides tõi Aet Ader näite keskaja kirikutest – juba siis ehitati uusi hooneid vanadest kividest, näidates, et materjalide taaskasutus pole midagi uut. Ta rõhutas, et kuigi tänapäeval on ehitustempo ja disain kiiresti muutuvad, peaksime siiski pöörama tähelepanu pikaealistele lahendustele, mis suudaksid ajas püsida.