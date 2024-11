Uuring: 80% inimestest ei ostaks enam iial pettusega seotud ettevõtte käest midagi

Adyeni Põhja- ja Baltimaade juhi Tobias Lindhi sõnul on kaubanduspettused viimastel aastatel muutunud aina sagedasemaks, leides aset peamiselt internetis, kus petturid kasutavad nüüd ka tehisintellekti abi. „Pettused mõjutavad tugevalt tarbijate ostukäitumist ja usaldust ettevõtete vastu isegi siis, kui pettuse taga on kelmid, kes kasutavad lihtsalt firma nime,“ selgitas ta.

Balti riikides on veerand tarbijatest kaubanduspettuse ohvriks langenud, lisaks millele on Eesti tarbijatest 17% petuskeemide ohvriks langemist näinud oma lähikonnas. Olukord on sarnane ka Lätis ja Leedus.

Inimestest, kes on pettuse ohvriks langenud, on üle kolmandiku nendega kokku puutunud sotsiaalmeedias ja pea teine samapalju e-poodides. Füüsilises poes on pettust kogenud vaid kümnendik vastajatest. Petta saanud märkisid, et enim toimunud pettusi on seotud kaubast ilma jäämisega, kuid pea sama palju esineb finantspettusi, näiteks ootamatult kauba eest kõrgema tasu maksmist. Viimane on ka midagi, mis inimestele enim muret valmistab: potentsiaalsete pettuste suurima riskina nähaksegi just raha kaotust või suurema summa maksmist.

Tehisintellekt: pettuste põhjustaja ja lahendaja

AI-tehnoloogia võidukäik avaldab mõju ka sellele, kuidas pettuseid läbi viiakse – 68% Eesti elanikest tunneb, et tehisintellekti laialdane levik suurendab pettuste ohtu.

Kui uued digilahendused on varustanud küberkurjategijad uute tööriistadega, siis ootavad tarbijad, et neid samu lahendusi rakendaks ka kaupmehed – üle poole Baltimaade elanikest soovivad, et ettevõtted investeeriksid pettuste ennetamiseks tehnoloogilistesse lahendustesse.