Kaltsukast võib rõivastega koju viia vanu nakkushaigusi

Uuringud osutavad, et teise ringi rõivastes võivad pikalt säilida paljud nakkushaigused, sestap on oluline need rõivad enne kandmist hoolikalt desinfitseerida. Paljude tarbijate silmis on kaltsukates käimine soodne ja keskkonnahoidlik viis oma garderoobi täiendada. Küll aga tuleks teise ringi leiud enne kandmist läbi pesta, sest neis võivad olla säilinud eelmise omaniku nakkushaigused, vahendab The Conversation.