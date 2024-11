Ära saa pügada – pangahoiuste intressid erinevad rohkem kui kaks korda

Eestis on säästmisharjumuste vallas veel arenguruumi, tõdevad Bigbank Eesti äriüksuse juht Jonna Pechter ja äripanganduse juht Aimar Roosalu. Võrreldes teiste Balti riikidega hoiustavad eestlased oluliselt väiksemaid summasid ja seeläbi jääb suur osa rahast teenimata. Pechteri ja Roosalu hinnangul on olukord murettekitav, sest raha paigutamine arvelduskontole, kust intresse ei maksta, on tavapärane, kuigi ka muid võimalusi on turul palju.

Eestlaste säästumäär Euroopa madalaimate seas

Eesti keskmine hoiusesumma jääb 7000 euro kanti, mis on tunduvalt madalam kui naabritel: Lätis on see summa keskmiselt 22 000 eurot ja Leedus 12 000 eurot. Veelgi suuremad on vahed, kui võrrelda Saksamaa ja Austria keskmiste hoiustega, kus summad ulatuvad vastavalt 45 000 ja 55 000 euroni.

„Kuigi võib tunduda, et Eestis pole inimestel nii palju vabu vahendeid, siis see pole tegelikult tõsi. Eesti pankade statistika näitab, et nii ettevõtetel kui ka eraisikutel on kontodel kokku ligi 15 miljardit eurot. See on märkimisväärne summa, mis võiks suuresti intresse teenida,“ tõi esile Pechter.

Kuidas valida hoiust – tähtajaline või säästuhoius?

Jonna Pechteri sõnul on tähtajalised hoiused olnud eestlaste seas pikalt populaarsemad, kuid need pole alati kõige paindlikumad. „Tähtajalise hoiuse korral kaotad enneaegsel väljavõtmisel kõik teenitud intressid, mis teeb selle sobivaks vaid neile, kes on kindlad, et nad seda raha ei vaja,“ selgitas Pechter.

Säästuhoiused on paindlikumad ja sobivad paremini inimestele, kes soovivad regulaarselt raha juurde panna või võimalust raha vajadusel välja võtta, kaotamata seejuures intresse. „Säästuhoius on just seetõttu Eestis hakanud populaarsust koguma eeskätt nooremate, 36–45-aastaste seas. See võimaldab raha iga kuu juurde kanda ja ka ootamatute kulude katteks kasutada,“ rääkis Pechter.