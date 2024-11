Eesti energeetika suur tegevuskava: soodsat elektri hinda ei paista kuskilt

„Mida rohkem on taastuvenergiat, seda soodsam on elektri turuhind,“ esitles kliimaministeeriumi energeetikaosakonna juhataja Rein Vaks kava eile ajakirjanikele. Tõepoolest, ministeeriumi tellitud arvutused näitavad, et kui Eesti oma energiamajanduse plaani järgmise kümne aasta jooksul ellu viib, võiks elektri börsihind langeda 2035. aastaks 4,2 sendi võrra kilovatt-tunni kohta. Arvestades, et mullu oli elektri börsihind veidi üle üheksa sendi kilovatt-tund, on odavnemine märgatav. Ent on ka teine külg: elektri lõpphinna teised komponendid – võrgutasu, aktsiis, taastuvenergiatasu, võimsusmehhanismid jne – tõusevad märkimisväärselt.