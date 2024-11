Tarbijate seis on vilets. Swedbank: keskmise palgasaaja ostujõud väheneb veelgi

Sel aastal peaks eratarbimise maht veidi langema ning 2025. aastaks prognoosib Swebdank selle tagasihoidlikku suurenemist. Järgmiseks aastaks planeeritud maksutõus kiirendab inflatsiooni ja vähendab netopalga reaalkasvu.

Tulevased maksutõusud on juba kergitanud hinnatõusu ootusi nii ettevõtjate kui tarbijate hulgas. Swedbanki prognoosi järgi kiireneb tarbijahindade kasv selle aasta 3,7 protsendilt järgmiseks aastaks 4,3 protsendini ja aeglustub 2026. aastal 3,5 protsendini. Suurema panuse järgmise aasta hinnakasvu annavad tarbimiskorvi suuremad kulud ehk toiduained, eluase ja transport – samas kui tervishoiu ja sideteenuste hinnakasv peaks aeglustuma.

Intressimäärade langus toob majapidamistele ja ettevõtetele leevendust

Intressimäärade langus vähendab juba praegu kodumajapidamiste laenukoormust. Swedbanki klientide eluasemelaenu maksete kõrgaeg Eestis saavutati möödunud aasta detsembris. Sealt alates on kolmveerandil klientidest kuised laenumaksed vähenenud küll veel kuni 50 eurot, kuid intressimäärade langus toob majandusse üha suurema positiivse efekti ja see parandab majapidamiste ostujõudu.

Nõrga tarbimise juures majapidamiste hoiuste aastane kasv kiireneb. Ühest küljest on septembri seisuga paigutatud tähtajalistele hoiustele ligi 37% hoiustest - see on viimase 10 aasta suurim osakaal ja on ligi viiendik aastasest eratarbimisest. Samas on Eesti kommertspangad maksnud tähtajalistele hoiustele euroala kõrgeimaid intresse, mis suurendab veidi inimeste kasutatavat tulu.

Töötleva tööstuse tootmismahu langus aeglustub visalt

Kuigi töötleva tööstuse osakaal Eestis loodud kogulisandväärtusest on ligi 14%, siis on selle majandusharuga seotud suurem kodumaine väärtusahel. Nii mõjutab töötleva tööstuse toomismahu laiapõhjaline langus suuremat osa Eesti majandusest. Kuigi ka eksport on sel aastal vähenenud, on tootmise langust mõjutanud rohkem müügi vähenemine koduturule.