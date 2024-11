Maksekeskuses saab nüüd tasuda ka Wise’i kontoga

„Tegeleme Wise’is igapäevaselt sellega, et lisaks raha liigutamisele kiirelt, lihtsalt ja säästlikult on aina enam võimalusi tasuda ka Wise’i konto või kaardiga. Tänaseks on Wise juba mitmel pool maailmas tavaline ja levinud makseviis ning seetõttu on eriliselt hea meel, et nüüd on see võimalik ka Wise’i kodumaal,“ rõõmustab Wise’i Euroopa juht Lars Trunin.