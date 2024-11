Tööportaal avaldab: just nendes sektorites on kõige rohkem kodukontori võimalusega tööpakkumisi

Paljud tööandjad on otsimas ideaalset tasakaalu hübriidses töökorralduses, seega on kaugtöö võimaluse pakkumine viimaste aastate jooksul jõudsalt kasvanud. 2019. aastal pakuti kaugtöö võimalust kõigest 2,3%-l tööpakkumistest. Eelmisel aastal oli vähemalt osaline kaugtöö võimalus juba 7,3%-l tööpakkumistest ja tänavu on see näitaja 9,6%.

Kontoritöödest ehk töödest, kus vähemalt osaline kaugtöö tegemine võiks olla teoreetiliselt võimalik, on tänavu pea iga viies tööpakkumine (19,1%) vastava võimalusega.

Ligi iga teine IT-sektori tööpakkumine on kaugtöö võimalusega

Enim pakutakse kaugtöö võimalust IT-sektoris, kus pea iga teine tööpakkumine (46,3%) on vähemalt osalise kaugtöö võimalusega. Seda on pisut enam kui eelmisel aastal, mil see näitaja oli 43,5%. Võrdlusena oli 2019. aastal vaid iga viies IT-sektori tööpakkumistest kaugtöö võimalusega.

IT-sektorile järgnevad turundussektori (37,6% kaugtöö võimalusega), pangandussektori (33,7%) ja finantssektori (25,9%) ametikohad. Teistes valdkondades pakutakse kaugtöö võimalust vähem kui 20% töökohtadest.

Kaugtöö võimalus meelitab kandideerijaid

„Kontoritöödele, kus tööandjad pakuvad kaugtöö võimalust, kandideeritakse koguni 83% rohkem kui sarnastele töödele, kus puudub paindlik töökorraldus,“ kirjeldas tööturul toimuvat CVKeskus.ee värbamisjuht Grete Adler.

Adler lisas, et paindlik töökorraldus on väga tahetud ka teenindussektoris, kus kandideerijate arv enam kui kahekordistub, kui tööandja pakub kaugtöö võimalust. „Eriti köidavad teenindussektoris tööotsijate tähelepanu e-poe spetsialisti ametikohad, sest need pakuvad tavaliselt paindlikumaid töötingimusi, sealjuures kaugtöö võimalust.“

Töövõtjate soovi paindlikule töökorraldusele peegeldas ka eelmise aasta Eesti ihaldusväärseima tööandja uuring, kus esmakordselt uuringu enam kui kümneaastases ajaloos pidasid vastajad paindlikku töökorraldust isegi palgast tähtsamaks.

