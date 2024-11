Eesti püüab telekomimaailma Tinderiga Saksamaad vallutada

Nii Düsseldorfis tervisetehnoloogia messil Medica ja kui Münchenis elektroonikale keskenduval Electronical on kummalgi kohal kuus Eesti ettevõtet. Nende ühise sinnaviimise eesmärgiks on pakkuda ettevõtjatele riigipoolset tuge ekspordi arendamiseks, rahvusvaheliste suhete loomiseks ning konkurentsivõime tõstmiseks.

EIS-i Saksamaa turule spetsialiseerunud ekspordinõunik Leana Kammertöns näeb Eesti firmadel mitmeid tugevusi. „Eesti ettevõtted on valmis lahendama globaalseid väljakutseid, pakkudes välisturgudel hinnatud, nutikaid ja praktilisi lahendusi,“ sõnas Kammertöns.

Meditsiinitehnoloogia valdkonnas on Eesti rahvusvaheliselt tunnustatud, kuivõrd 99% riigi inimeste terviseandmetest on turvaliselt digitaliseeritud. „Eesti näeb end digitaalsete ja innovaatiliste terviselahenduste arendamise pioneerina. Koostöös juhtivate rahvusvaheliste partneritega oleme võimelised pakkuma üleilmsetele muredele asjalikke ja personaalseid lahendusi. Düsseldorfis esitletu on aastatepikkuse teadustöö ja arendamise tulemus,“ rääkis ekspordinõunik Kammertöns.