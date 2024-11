Rakvere legendaarses kaubanduskohas avatakse uus pood

Tallinna ja Heina tänava nurgal on kaubanduse ning teenindusega tegeletud 1970ndate aastate lõpust. Siin tegutses restoran-baar-kulinaarkauplus Kolhida, see sai oma nime Gruusia madalikult, kus asus Rakvere sõprusrajoon. Nordi nimi anti hoonele pärast Eesti taasiseisvumist.

Ärihoone pidamise traditsioon jätkub nüüd uue Meie poehoone ehitamise järel ses legendaarses asukohas (Rakvere, Tallinna mnt 68). Ajaloolise Kolhida-ajastu meenutuseks on hoone ees eksponeeritud kunagise restorani tugisambaid, millest on nüüd saanud kaupluse esine õhuline varjualune – sambaid rõhutab hämaral ajal ka välisvalgustuse lahendus.

Kuna vanas hoones on keeruline klientidele mugavaid tingimusi pakkuda ja nende ootustele igakülgselt vastata, siis ehitas Meie toidukaupade jaekett selle asemele nägusa ning spetsiaalselt kaubandusvaldkonna otstarbeks projekteeritud energiatõhusa kaupluse. Uus kauplushoone kavandati keskkonda sobituva ehitisena, mille puhul on välisviimistluses kasutatud looduslikke materjale – puitu ja kivi.

„Loodame väga, et uue poehoone võtavad omaks nii senised kliendid kui ka uued külastajad – oleme tänulikud teile kõigile. Püüame teile jätkuvalt pakkuda kõige populaarsemaid tooteid soodsate hindadega ning teha kõik selleks, et iga poekülastaja tunneks, et ta on oodatud,“ sõnas Meie toidukaupade jaeketi juhataja Rein Reinvee.