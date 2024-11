Minister Keldo ettevõtjatele: riik on teie partner

„Suurtööstustega seotud investeeringute maakonda meelitamiseks on vajalik mõistliku hinnaga puhast energiat. Energiamahukate tööstuste olemasolu aitab elektrivõrgu ülalpidamiskulusid muuta soodsamaks ka väiketarbijatele, sest võrgu ülevalhoidmise tasu ei sõltu energiatarbimise mahust. Küll aga on uute tööstuste maakonda meelitamiseks ja nende säilitamiseks vaja arutada, kuidas muuta elektrivõrgu regulaatortasusid. Paljudes Euroopa riikides soodustatakse suurtööstusi läbi regulaatortasude diferentseerimise ja seda võiks teha ka Eestis, mistõttu on minu soov seda lähiajal valitsuse majanduskabinetis arutada,“ kommenteeris minister.

Muuhulgas tuli olulise aruteluteemana esile kvalifitseeritud oskustööjõu kättesaadavus. „Ettevõtjad on ühe kasvu ja konkurentsivõimet pärssiva murekohana toonud korduvalt välja oskustööjõupuuduse, mis vananeva rahvastiku tõttu aastatega aina süveneb. Ka vajalik välja- või ümberõpe ei too kiiret lahendust. Seega on minu ettepanek tõsta välistööjõu piirarvu, kuid järgides seejuures täiendavaid nõudeid palgale ning tööjõu- ja oskuste vajadust Eestis. Piirarvu tõstmisest saaksid eelkõige kasu kõrge lisandväärtusega sektorid, millel on positiivne mõju meie majandusele,“ selgitas majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo.