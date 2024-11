Lidl alustas Keila kaupluse ehitust

„Meil on hea meel laiendada oma poodide võrgustikku Keilasse ning jõuda sellega ka oluliselt lähemale paljudele Harju ja Läänemaa elanikele. Keila elanikel on täna puudu üks parimat hinna ja kvaliteedi suhet pakkuv pood ja enam ei ole kaugel see päev, kui saame seda neile pakkuda,“ ütles Lidl Eesti kinnisvaraosakonna juht Jaan Linnas.