Peaaegu iga teine eestlane ei saa endale õigusabiteenust lubada

ERGO õigusabikulude kindlustuse ärijuhi Maiko Kalveti sõnul on õigusabiteenuse kasutamine viimasel ajal märgatavalt tõusnud. „Iga majanduslangus toob kaasa õigusabiteenuse kasutamise suurenemise. Raskel ajal üritavad inimesed välja nõuda kõike millele neil vähegi õigus on ja need, kes peaksid midagi hüvitama, püüavad sellest hoiduda,“ rääkis Kalvet.

„Kogemused näitavad, et õigusabikulude kindlustus on oluline lisakaitse, mis võimaldab ka säästude puudumisel olla teisele osapoolele võrdne vastane. Sealjuures on õigusabikulude kindlustuse aastamakse ühele perele sama suur kui advokaadi ühe tunni hind. Tõsi, perekonnavaidlustes saab juristilt ainult nõu küsida, kuid kindlustusega on kaetud õigusabikulud alates kinnisvara- ja töövaidlustest kuni tarbijavaidlusteni välja,“ lisas Kalvet.