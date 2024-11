Maardu saab ringikujulise ja kaasava keskväljaku

Võidutöös on Vaba Aja Keskuse ette kavandatud ringikujuline keskväljak, mis on kohandatav erinevateks sündmusteks, olgu need kontserdid, laadad või festivalid. Ringikujulisel alal on ära kasutatud maastiku loomulikku kallet, mis loob dünaamilise astmelise ala koos istumis- ja kogunemispaikadega. Pikad pingid on paigutatud läänesuunale, et oleks võimalik nautida päikeseloojangut.

Žürii leidis, et väljaku ringikujuline motiiv on küll lihtne, aga meeldejääv – ring on tänuväärne kujund, mis koondab funktsioonid hästi kokku. „Töö loob linnale selge identiteediga keskväljaku, nii et kui külaline satub esimest korda Maardusse, saab ta kohe aru, et see ongi linna kese. Maardu saaks selle töö läbi väga selge ruumilise keskpunkti,“ lisas Aurika Sin-Kerra. „Haljastus ja väljak on seotud tervikuks, istumiskohtadele on piisavalt ruumi, kasutatud on varikatust, säilitatud on mänguväljak. Selline keskväljak meelitab kindlasti inimesi.“