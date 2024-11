Kõik ühissõidukipiletid ühest rakendusest. Tore unistus, mille ellu viimine ei ole kuigi realistlik

Avalik arutelu ühtse ühistranspordi piletimüügisüsteemi üle on käinud juba aastaid. 2020. aastal hakkas transpordiamet välja töötama katseprojekti MaaS X-tee , mille eesmärk oli tuua kõik ühistransporditeenuse osutajad ühe katuse alla.

Transpordiameti liikuvuse kavandamise osakonna juhataja Johann Peetre sõnab, et MaaS X-tee on turvalise andmevahetusega vahekiht, mis ühendab endas kõiki ühistranspordi jt liikuvusteenuse osutajad (buss, rong, takso, autorent jne), võimaldades seega tulla turule uut laadi teenusel, mille puhul on kogu teekonnaks vajaminevad teenused leitavad ühest kohast ning sõiduõigused saab soetada ühe tehinguna.