Tuntud firmamatjat ähvardab ärikeeld

Delfi Ärileht on Lauri Hansbergist varem kirjutanud seoses Ösel House’i ja Germdec OÜ-ga (comfy.ee). Mõlemad ettevõtted jätsid klientide tellimused täitmata. Skeem on firmamatmisel üldiselt üks ja sama – ettevõte kirjutatakse Hansbergi nimele, kes sellega enam edasi ei tegutse.

Tiitlit firmamatja on Hansberg ise nimetanud ülepaisutatuks. „Ma nimetaks ikkagi ja endiselt ennast likvideerijaks. Matja on kuidagi paha nimi, meenutaks nagu surnumatjat, sellena ma ennast ei tunne,“ selgitas ta selle aasta alguses Ärilehele. Hansberg lisas, et tegutseb kliendi soovi kohaselt, kuid 90% ettevõtetest leiavad siiski tee likvideerimiseni või ka pankrotini.