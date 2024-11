Uuring: iga viies inimene valmistub lähiaastail uut kodu ostma

Läbiviidud uuring näitab, et 22% Eestis elavatest inimestest plaanib lähima kolme aasta jooksul endale uue kodu soetada. Lätlaste ja leedulaste seas on koduostu plaaniga inimeste osakaal pisut suurem – lähima kolme aasta jooksul soovib seal uue kodu osta iga neljas inimene.

„Paljud ostuhuvilised on pikalt oodanud nii euribori langust kui ka üldist majandusliku kindlustunde kasvu,“ ütles Luminori eraisikute panganduse juht Tanel Rebane. „Oktoobri teises pooles langeski kuue kuu euribor alla 3%, kusjuures viimati oli kuue kuu euribor sedavõrd madalal 2023. aasta jaanuaris. Kuna kinnisvaraturul on piisavalt palju pakkumist ning euribor tõotab veelgi langeda, siis on märkimisväärne osakaal inimestest ostuplaaniga tõsisemalt edasi liikumas,“ lisas ta.

Euribor taas ilmselt alla nulli ei lange

Kui eelmise kümnendi teises pooles ja praeguse kümnendi hakul oli euribori ees enam kui kuue aasta vältel suisa miinusmärk, siis Rebase sõnul ei tasu hetkeprognooside kohaselt oodata, et euribor taas nulli või alla selle langeb. „Rahal on hind ning ajalukku vaadates ei ole nullilähedane euribori tase paraku normaalsus.“

Koduostuplaaniga Eesti inimesed on valmis igakuisele laenumaksele ka mõnevõrra rohkem raha kulutama kui lätlased ja leedulased. Kui 55% Eesti inimestest soovib, et igakuine kodulaenumakse ei ületaks 600 euro piiri, siis Leedus on sama osakaal 60% ja Lätis suisa 72%. Samal ajal oli Eestis ka kõige rohkem selliseid inimesi, kes on valmis oma kodulaenu igakuisteks makseteks eraldama rohkem kui 800 eurot – neid oli 18% vastanuist. Leedus on valmis laenumakseteks üle 800 euro tasuma 11% ja Lätis 7% vastanutest.

Palgad kasvavad Leedus jõudsalt