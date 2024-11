Tallinna rajatava hotelli juht: uus aasta tuleb hotelliärile hea, ent koroonaeelsele tasemele ei jõuta

„See on minu kuningriik,“ muigab juuni algusest Hampton by Hiltoni hotelli Eestis juhtima asunud leedulanna Toma Torseke (47) meid uue hotelli veel pooleli olevas fuajees tervitades. Kuuekorruselises 184 toaga kolmetärnihotellis, mis jääb Tallinnas Tartu maanteel südalinna ning lennujaama vahele, käivad praegu veel viimased kibekiired ehitus- ja viimistlustööd, et hotell valmiks 18. detsembriks. Selle ametlik avamine on 15. jaanuaril. Meie külastuse ajal on vähemalt kümmekond tunkedes ja helkurvestides töömeest ametis töödega hotelli fuajees.