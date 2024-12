Investorkond on suure raputuse ootel: pangad jäävad trumpässast ilma

100 eurot Apple’i aktsiasse, 18-20 eurot pangale. Nii näeb välja tüüpilise Eesti väikeinvestori matemaatika, kui ta üritab oma kodupanga kaudu osta ja hiljem müüa maailma kõige väärtuslikuma ettevõtte aktsiaid. Seejuures pole vahet, kas ta kasutab LHV, Swedbanki või SEB teenust – vähemalt 9 eurot tuleb maksta nii ostu- kui ka müügitehingu pealt. Mõni ime siis, et paljud Eesti väikeinvestorid on seni vaadanud vaid Balti börsi poole, kus ei küsita säärast teenustasu.

Sellistest tehingutasudest pääsemiseks saab kasutada maaklerplatvorme, kus kliendilt küsitavad summad on mitmeid kordi väiksemad. Näiteks kodumaine investeerimisplatvorm Lightyear võtab Apple’i aktsia ostmise eest ühe dollari ja Volkswageni väärtpaberi ostmise eest ühe euro. Ent maaklerplatvormidel on siiani olnud üks suur ja oluline miinus: nende kaudu pole saanud kasutada investeerimiskonto süsteemi, mis võimaldab investoril tulumaksukohustust edasi lükata. Sisuliselt on väikeinvestoritel olnud eraisikuna investeerides valida kõrgete teenustasude või ebamõistliku maksustamise vahel.