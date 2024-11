VIDEO | Bolti meeletu kasv on jõudnud järgmise märgilise teetähiseni: ettevõtte käive ületas 2 miljardi euro piiri

„Nüüd ulatub meie käive üle kahe miljardi,“ sõnab Bolti asutaja ja tegevjuht Markus Villig (30) rahvusvahelise tehnoloogia-podcast’i „20VC“ värskes saates ja selgitab, mismoodi on nende senine kasv välja näinud. Tema sõnul on 2013. aastal asutatud Bolt nüüd, 11 aastat hiljem turuliidri positsioonil 20 riigis üle maailma, kokku tegutsetakse aga rohkem kui 50 riigis.

Seejuures tõdeb Villig, et nende tegevusaja seni suurimaks üllatuseks on jäänud Bolti enneolematu edu Aafrika turul, kuhu nad sisenesid pärast seda, kui olid teenuse neljas-viies Euroopa riigis tööle saanud. Ehk esimese kahe-kolme tegevusaasta järel.